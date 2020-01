Bàta a bharrachd a dhìth air slighe Ùige

Image caption Bidh an aiseag ùr a seòladh eadar An Tairbeart, Ùige agus Loch nam Madadh.

Tha am bàta-aiseig a tha Gàrradh MhicFhearghais a' togail airson na slighe eadar an Tairbeart, Ùige 's Loch nam Madadh ro mhòr, a rèir an eòlaiche aiseagan Roy Pedersen.

Thuirt Mgr Pedersen gum bu chòir stad a chur air a bhith a' togail a' bhàta agus dà shoitheach nas lugha a thogail na àite.

Tha an gàrradh cuideachd a' togail bàt-aiseig do shlighe Arainn, an MV Glen Sannox, a tha dùil a bhith deiseil ro dheireadh 2021.

Bha argamaid mun obair togail air an dà shoitheach do ChalMac a' ciallachadh gun deach Gàrradh MhicFhearghais a thoirt fo shealbh na Stàite.

Dh'inns Riaghaltas na h-Alba san Dùbhlachd gun tàinig dùblachadh air cosgais an dà bhàta-aiseig ùir.

Chaidh innse cuideachd nach bi bàta an Tairbeirt, Ùige 's Loch nam Madadh deiseil gu co-dhiù samhradh 2022.

A rèir Mhgr Pedersen ge-tà, bhiodh dà shoitheach nas lugha 's nas saoire na b' fheàrr.

"Carson a thogadh tu bàta-aiseig le àite airson 1,000 luchd-siubhail nuair nach eil barrachd na 300 a' seòladh eadar an an Tairbeart, Ùige 's Loch nam Madadh," thuirt e.

"Tha mi fhìn a' smaoineachadh gum biodh dà shoitheach mòran na b' fheàrr. Dà bhàta sìmplidh le àite airson mu 250 de luchd-siubhail agus can 80 carbad.

"Bhiodh sin tòrr na b' fheàrr agus le sin bhiodh am bàta a' dol na bu thrice," thuirt e.

Tha e a' moladh aiseagan a thogail coltach ris an MV Pentalina a tha a' ruith thar a' Chaoil Arcaich.

"'S e Catamaran a th' ann, chan eil e a' cosg mòran. Bhiodh dà bhàta mar sin mòran na b' fheàrr airson a' Chuain Sgìth na am bàta a tha iad a' togail an-dràsta," thuirt e.