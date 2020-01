ICT a' fosgladh a' bheàrn san dàrna àite

Image copyright SNS Image caption Fhuair Aaron Doran a' chiad tadhal do Chaley Thistle Inbhir Nis.

Neartaich Caley Thistle Inbhir Nis an greim a th' aca air an dàrna àite san Championship às dèidh dhaibh a' chùis a dhèanamh air Dun Dè Disathairne.

Bhuannaich iad 2-0 aig Pàirce Dens airson gluasad sia puingean air thoiseach air Dun Dè agus ceithir os cionn Ayr United.

Chuir Aaron Doran Inbhir Nis air thoiseach às deidh 17 mionaidean.

Fhuair James Keatings an dàrna tadhal dhaibh seachd mionaidean às dèidh sin nuair a bhrist iad air falbh bho chòrnair a bh' aig Dun Dè.

Cha d' fhuair Dun Dè oidhirp air an targaid sa chiad leth, 's ged a thàinig piseach air cùisean dhaibh san dàrna leth cha b'urrainn dhaibh faighinn air ais a-steach dhan ghèama.

Tha Dundee United fhathast fada air thoiseach aig a' mhullach, 's beàrn de 14 puingean eadar iad fhèin agus ICT.

Cruthachail

Bha manaidsear ICT, Iain Robasdan, gu math nas toilichte na bha e an t-seachdain a chaidh nuair a chaill iad 1-0 ri Obar Bhrothaig aig an taigh.

"Cha robh an t-seachdain a chaidh mar bu chòir dhuinn a bhith a cluich," thuirt e.

"'S dòcha gu bheil na thachair an t-seachdain-sa a' sealltainn gur e dìreach bliop a bh'ann 's bha Obar Bhrothaig gu math àiridh air na trì puingean.

"Ach an-diugh sheall sinn dè seòrsa sgioba a th'unnainn. Ag obair cruaidh, cruthachail leis a bhalla, fìor dheagh sgioba.

"A thighinn a seo agus buannachadh cho comhurtail ri siud, tha sin na spionnadh mhòr dhuinn," thuirt e.

Cluichidh ICT an ath ghèama aca Disathairne an aghaidh Queen of the South ann an Inbhir Nis.