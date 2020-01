Gabhaidh truailleadh àiteachais gearradh an treas cuid

Tha aithisg ùr ag ràdh gun urrainn do thuathanaich na h-Alba an truailleadh càrboin aca a ghearradh còrr is an treas cuid thairis air an ath 25 bliadhna le bhith a' cleachdadh teicneòlais a tha ri fhaotainn an-dràsta.

Tha an aithisg aig WWF na h-Alba ag ràdh gun gabh seo dèanamh le bhith a' toirt crathadh air modhan-obrach, ach gum feum an Riaghaltas tuathanaich a bhrosnachadh.

Choimhead WWF na h-Alba air mar as urrainn do thuathanaich barrachd a dhèanamh airson targaidean truailleadh càrboin a ghearradh gu neoni a choileanadh.

Tha iad a' moladh na tha iad a' cleachdadh de thodhar-ghallta naidhtreoidsean airson ùir a mhathachadh a ghearradh, agus stuth a chur ri biadh a' chruidh airson na bhios iad a' cur a-mach de mhethane a lùghdachadh.

Tha iad ag aithneachadh gum faod atharrachaidhean mar seo a bhith cosgail, agus gur dòcha gum feumadh tuathanaich taic-airgid air an son.

Tha iad cuideachd ag iarraidh gum bi barrachd dhaoine ri obair àiteach orgànach agus gun tèid barrachd chraobhan a chur a bharrachd air bàrr eile, agus a bhith a' cumail sprèidh.

Tha an aithisg a' moladh atharrachaidh san taic a bhios an Riaghaltas a' toirt seachad airson an dòigh obrach ùr seo a thoirt gu buil.