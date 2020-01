Ioran

Tha aithrisean a' tighinn à Ioran gun do chaill còrr is 30 duine am beatha nuair a chaidh am pronnadh fo na casan agus na ceudan mhìltean air cruinneachadh ann am baile Kerman aig tiodhlacadh an t-Seanalair Qasem Soleimani a chaidh a mharbhadh ann an ionnsaigh Aimeireaganaich Dihaoine seo chaidh. Thuirt oifigich gu bheil sluagh cho mòr ann agus nach urrainn dhan tiodhlacadh a dhol air adhart. Tha Ioran fhathast a' maoidheadh dìoghaltais airson bàs an t-Seanalair, agus thuirt Minsitear Cèin Ioran an-diugh gu bheil iad aig toiseach pròiseas airson cur às do bhuaidh nan Stàitean Aonaichte anns an Ear-Mheadhanach. Tha Rùnaire Cèin Bhreatinn, Dominic Raab, sa Bhruiseil a' deasbad suidheachadh an Ear-Mheadhanaich le riochdairean na Gearmailt 's na Frainge, agus bheir Ministear an Dìon, Ben Wallace, fiosrachadh do Bhuill-Phàrlamaid feasgar.

Cìopras

Chaidh binn prìosan ceithir mìosan, le dàil airson trì bliadhna, air deugaire Bhreatannach a chaidh a dhìteadh airson breugan innse gun deach a h-èigneachadh ann an Cìopras. Tha am boireannach, a tha 19 bliadhna de dh'aois, ag ràdh gun tug na Poilis ann an Cìopras oirre a' chiad fhianais a thug i seachad atharrachadh. Thuirt a luchd-lagha gum bi iad a' tagradh an aghaidh an dìtidh.

Buidseat

Chuir an Seansalair, Sajid Javid, an 11mh là den Mhàrt air leth airson a' chiad bhuidseit aige, agus a' chiad bhuidseat bho bha an Taghadh Coitcheann ann. Thuirt Mgr Javid gun tèid na billeanan Notaichean a chosg air feadh an dùthcha. Thuirt e gun toir e prìomhachas dhan àrainneachd, agus gun gabh e brath air riadh ìosal airson airgead a ghabhail air iasad a thèid a chosg air seirbheisean poblach.

Geile

Tha geile a' toirt buaidh mhòir air seirbheisean aiseig a' chosta an iar 's tha mòran dhiubh nach bi a' seòladh idir an-diugh. Air taobh sear Labhdainn tha prìomh rathad na sgìre sin, an A1, dùinte eadar Thistly Cross agus Haddington le neart na gaoithe. Tha rabhadh buidhe aig oifis na sìde air geile sa cheann a tuath, mun chosta an iar agus cuideachd an ceann an ear-dheas na h-Alba gu 9:00f a-nochd.

Àranais

Bu chòir plana cinnteach a bhith ann airson obair a thoirt do Ghàrradh Àranais ann an Leòdhas, a rèir a' Chomh. Dòmhnall Crichton - cathraiche Comataidh Leasachaidh Mhaireannaich Chomhairle nan Eilean Siar. Tha esan ag iarraidh air an Riaghaltas aig ìre nàiseanta agus ionadail, agus air buidhnean leasachaidh dèanamh cinnteach gum faigh Àranais earrann den obair ann an cumhachd ath-nuadhachail aig muir agus air tìr. Bha e a' bruidhinn an dèidh do 11 duine eile a phàigheadh dheth aig Àranais aig deireadh na bliadhna.