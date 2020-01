Droch-aimsir: Rabhadh buidhe an sàs

Tha dùil gun toir gaoth làidir buaidh air còmhdhail ann an Alba Dimàirt, is rabhadh buidhe an sàs gu 9:00f

Bidh cuid de dh'aiseagan dheth fad an là agus tha na Poilis ag iarraidh air dràibhearan a bhith faiceallach.

Tha seirbheisean aiseag nan Eilean Siar gu lèir dheth.

Ann an Uibhist agus Barraigh tha gach sgoil dùinte.

Chaidh rathad an A1 ann an Lodainn an Ear a dhùnadh eadar Haddington agus Thistly Cross cuideachd.

Thuirt Scottish and Southern gu bheil iad air deiseileachadh gun fhios nach caill daoine cumhachd.