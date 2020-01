Tagradh son taighean falamh Mhuile a leasachadh

Tha an ìre mhath ceud taigh a seasamh falamh ann am Muile, a' chuid mhòr dhiubh ann an Tobar Mhoire.

Ged a tha buidhnean leasachaidh agus Comhairle Earra Ghàidheal is Bhòid airson na taighean seo a leasachadh ach an gabh an leigeal air màl gu teaghlaichean ionadal, tha e uaireannan doirbh dèanamh a mach cò leis a tha na togalaichean.

Tha cuid a-nis ag ràdh gu feum na riaghailtean atharrachadh airson a dhèanamh nas fhasa do chomhairlean taighean falamh a chur gu feum.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris à Muile.