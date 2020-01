Ceist mu cho sochaireach 's a tha an NC500

Tha sinn air gu leòr a chluinntinn mu cho buannachdail 's a tha an NC500 air a bhith bho chaidh a stèidheachadh ann an 2015.

Thathas a' tomhas gun do chuir an slighe-draibhidh còrr is £20m ri eaconomaidh na Gàidhealtachd an-uiridh.

A' dh'aindeoin sin, tha faireachdain am measg feadhainn dè na tha a' fuireach ri taobh rathaidean an NC500 gur dòcha nach eil an slighe buileach cho sochaireach 's a tha cuid a' cumail a-mach.

Seo Fionnlagh Cunniffe.