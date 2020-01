Tha barrachd dhaoine a' cur feum air bancaichean-bìdh na bha a-riamh roimhe, 's tha sin gu sònraichte fìor ann an Glaschu, far a bheil cuid den na sgìrean as bochda ann an Alba 's ann am Breatainn.

Chaidh Caitriana Deeprose a thadhal air banca-bìdh ann an ceann a tuath a' bhaile.