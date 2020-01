Airgead bhon Chrannchar Nàiseanta airson pròiseactan nàdair

Image copyright Plantlife Scotland Image caption Tha crìonadh anns an àrainneachd thraidiseanta a' fàgail gu bheil an lus-Linneas an cunnart a dhol à bith.

Gheibh dà phròiseact nàdair maoineachadh de chòrr is £400,000 bhon Chrannchar Nàiseanta gus an obair a tha iad a' dèanamh ann an Alba a leasachadh.

Gheibh Buidheann Lusan na h-Alba £224,300 airson lusan a tha ann an cunnart a dhìon.

Agus gheibh Buidheann Ghlèidhteachais nam Mucan-mara agus nan Leumadairean £190,400 airson an obair a tha iad a' dèanamh timcheall air Arcaibh agus Sealtainn.

Cuidichdidh am maoineachadh Buidheann Lusan na h-Alba leis an obair a tha iad a dèanamh ann am Pàirce Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh.

Tha iad ag iarraidh talamh-feòir a leasachadh, agus lusan fiadhaich a tha ann an cunnart a leithid an lus-linneas, neo twinflower a dhìon.

Cleachdaidh Buidheann Ghlèidhteachas nam Mucan-mara agus nam Leumadairean-mara am maoineachadh airson luchd-obrach saor-thoileach ùra a thrèanadh.

Nì iad obair-rannsachaidh air na beathaichean, gus feuchainn ri dòighean nas fheàrr a lorg airson an dìon.