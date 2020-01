Tè le seargadh-inntinn air a goirteachadh an dèidh falbh à dachaigh-cùraim

Image copyright PETER JOLLY NORTHPIX Image caption Cairiostiona Marandola agus a nighean Denise

Thòisich rannsachadh air cùram boireannaich so-leònte a tha 79 bliadhna de dh'aois an dèidh mar a fhuaireadh ann an rathad dorcha i madainn na Sàbaid agus i air a goirteachadh.

Tha Cairiostiona Marandola le seargadh-inntinn agus dh'fhalbh i às an dàchaigh-cùraim ann an Inbhir Ghòrdain tro dhoras-teine.

Tha an teaghlach aice ag ràdh gun deach a lorg 40 mionaidean às dèidh sin còrr air mìle air falbh.

Tha Buidheann Sgrùdaidh a' Chùraim a' rannschadh na cùise agus tha an fheadhainn leis a bheil an dachaigh-cùraim air an leisgeul a thabhainn.

Chàin nighean Cairistiona, Denise Marandola, mar a bhathar a' cumail sùil air a màthair.

Thuirt i nach b' e seo a' chiad uair a "theich" a màthair bho Thaigh Chinn Tìre, a tha fo shealbh Lorimer Homes, le bhith a' cleachdadh an aon dorais-theine.

Tha dùil gun do dh'fhàg Cairiostiona an togalach mu 01:30m an turas mu dheireadh seo.

Bha na Poilis agus na Maoir-Chladaich a-muigh a' coimhead air a son. Chaidh innse do a teaghlach mu na thachair aig 02:30m.

"Cùis dhuilich"

Chaidh Cairiostiona a lorg air iomall Inbhir Ghòrdain air rathad faisg air tuathanas far nach eil solais. Chaidh a toirt a dh'Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis airson cùraim mheadaigich.

Thuirt Denise: "Chaidh a lorg le oifigear poilis nach robh air sioft, tha mi a' smaoineachadh, na laighe air a beul-foidhpe air an rathad.

"Tha seargadh-inntinn vascular air mo mhàthair agus tha i a' dol bhuaithe gu luath. Chan eil fhios aice dè là den t-seachdain a th' ann neo càite a bheil i an-dràsta fhèin. Chan eil fhios aice dè thachair dhi."

Thuirt Denise gun robh a teaghlach "gu math feargach" mu na thachair agus gun robh iad a' feuchainn ri àite-fuirich eile a lorg dhi.

An am brath-naidheachd, thuirt Lorimer Homes: "Tha sinn glè dhuilich gun do thachair seo. Chaidh innse dha na buidhnean a bu chòir agus tha sgrùdadh ga dhèanamh.

"Gus am bi buil an rannsachaidh againn chan urrainn dhuinn an còrr a ràdh."

Thuirt Buidheann Sgrùdaidh a' Chùraim gur e "cùis dhuilich" a bha seo do Chairiostiona.

Thuirt fear-labhairt: "Tha sinn a' sgrùdadh gearain air cùis a dh'fhàg neach-còmhnaidh na dachaigh-cùraim seo air an goirteachadh.

"Tha sinn a' cumail sùil air an taigh airson dèanamh cinnteach gu bheil an luchd-còmhnaidh sàbhailte agus gu bheilear a' coinneachadh ris na feumalachdan aca."