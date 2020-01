Harry is Meghan

Thuirt Lùchairt Bhuckingham gu bheil iad a' tuigsinn carson a tha Diùc agus Bana-Dhiùc Shussex ag iarraidh astar a chur eadar iad fhèin agus an obair làn-ùine mar phàirt den Teaghlach Rìoghail. Leig am Prionnsa Harry 's a bhean Meghan fhaicinn an-raoir gum bi iad a' fuireach ann an ceann a tuath Aimeireaga airson pàirt den ùine. Tha e coltach gu bheil feadhainn anns an Teaghlach Rìoghail gu math mì-thoilichte nach deach sin innse dhaibhsan ro làimh.

Buidseat Comhairle na Gàidhealtachd

Cuiridh Comhairle na Gàidhealtachd buidseat air dòigh ged nach bi fios aca airson ùine dè na gheibh iad de dh'airgead bhon Riaghaltas ann an Lunnainn, no ann an Dùn Èideann. Chuir Seansalair na Rìoghachd Aonaichte, Sajid Javid, dàil dhan Mhàrt air a' bhuidseat aigesan, rud a tha a' dèanamh dìmeas air fèin-riaghladh a rèir Riaghaltas na h-Alba. Thuirt Caidreachas Ùghdarrasan Ionadail na h-Alba gur e adhbhar, dragh a th' ann a tha a' cur sheirbheisean ionadail ann an cunnart.

Airbnb

Bheir Riaghaltas na h-Alba cumhachdan ùra do dh'ùghdarrasan ionadail airson dèiligeadh ri leudachadh mòr ann an Airbnb ann an àiteachan mar a tha an t-Eilean Sgitheanach. Feumaidh a h-uile àite-fuirich eadar an e seòmar no taigh a th' ann, a bhith clàraichte aig an ùghdarras ionadail, agus ann an cuid de sgìrean bidh cead-planaidh a dhìth airson taighean a leigeil a-mach airson ùine ghoirid. Sheall rannsachadh bho chionn ghoirid gu bheil aon togalach anns gach còig san Eilean Sgitheanach gan cleachdadh airson Airbnb. Thuirt Ball na sgìre ann am Pàrlamaid na h-Alba, Ceit Fhoirbeis, gun dèan riaghladh mar seo air àiteachan-fuirich airson ùine ghoirid, cothromachd eadar turasachd agus dachannan do mhuinntir an àite.

Carbadan-Eiridinn

Bha còrr is 150 turas ann an Arcaibh eadar an Dùbhlachd a' bhòn-uiridh agus an Dùbhlachd an-uiridh far nach b' urrainn do charbadan-eiridinn èiginn a fhreagairt leis gun robh iad ann an àite eile. Tha e coltach nach eil ach aon charbad-eiridinn ri fhaotainn a' mhòr-chuid den ùine ann an Arcaibh, agus tha Ball na sgìre ann am Pàrlamaid na h-Alba, Liam MacArtair, ag iarraidh ath-sgrùdaidh. Thuirt Seirbheis Charbad-Eiridinn na h-Alba gu bheil iad a' fastadh tuilleadh luchd-obrach an-dràsta, agus a' toirt sùil air an dòighean-obrach.

Ath-chuairteachadh

Tha aithisg ùr ag ràdh gu bheil stuthan airson an ath-chuairtachadh mar phàipear is ghlainne nas miosa dhan àrainneachd na tha plastaig. Tha a' bhuidheann Green Alliance, ag ràdh gun gabh glainne ath-chuairteachadh, ach leis gu bheil i gu math nas truime a ghluasad gu bheil sin a' cur ri truailleadh. Agus thuirt iad nach gabh pàipear - ao-coltach ri plastaig - ach aon turas mar phasgan airson na h-uimhir de rudan mar bhiadh.