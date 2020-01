Bheir Riaghaltas na h-Alba cumhachdan ùra do dh'ùghdarrasan ionadail a bheir barrachd smachd dhaibh air àiteachan-fuirich a th' air an leigeil a-mach tro leithid Airbnb.

Thèid aca air sgìrean sònraichte ainmeachadh far am bi e deatamach cead-planaidh fhaighinn airson àitichean-fuirich a th' air an leigeil a-mach airson ùine ghoirid.

Seo Alasdair MacLeòid.