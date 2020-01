Ceist mu bhùth Lios Mòr

Image caption Nan dùnadh a' bhùth air Lios Mòr dh'fheumadh muinntir an eilein a dhol air aiseag gu tìr-mòr airson stuth a cheannach.

Tha ceist ann mun aon bhùth ann an Lios Mòr is an fheadhainn a tha ga ruith an-dràsta airson an dreuchdan a leigeil dhiubh.

Tha Daibhidh agus Teenie MacUilleim air a bhith a' ruith na bùtha 'son 22 bliadhna.

Ach tha an cupall airson an dreuchdan a leigeil dhiubh aig deireadh a' Mhàirt agus tha iad a' lorg daoine ùra a bhiodh deònach an gnothachas a ghabhil os làimh.

Chan eil ach mu 200 neach a' fuireach ann an Lios Mòr.

Nan dùnadh a' bhùth seo, a tha cuideachd a' lìbhrigeadh sheirbheisean puist, dh'fheumadh muinntir an eilein a dhol air aiseag gu tìr-mòr airson stuth a cheannach.

Riatanach

Thuirt Cathriche Urras Coimhearsnachd Lios Mòr, Sebastian Tombs, gur e goireas riantanach dhan choimhearsnachd air fad a tha anns a' bhùth.

"'S e bùth agus oifis a' phuist cuid de na prìomh eileamaidean anns a' choimhearsnachd.

"Tha daoine ga cur gu feum airson grunn dhiofar adhbharan.

"Tha e cuideachd ag obrachadh mar ionad sòisealta - agus tha cuid ga shamhlachadh mar sheòrsa de thaigh-seinnse.

"Chan eil taigh-òsta neo goireasan sòisealta againn air an eilean.

"Mar sin, tha a' bhùth - a tha air a bhith air an làraich sin 'son iomadach ginealach - riatanach dhan a h-uile duine agus tha an cunnart gum faodadh i dùnadh na adhbhar iomagain," thuirt e.