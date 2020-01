Tha dithis faisg air Baile nan Granndach air cùrsa ùr a stèidheachadh airson sgilean croitearachd ionnsachadh do dhaoine.

Bidh an cùrsa seo air Croit Lynbreak a' sealltainn do dhaoine mar a choimheadas iad às dèidh beathaichean agus mar a chuireas iad am fearann gu feum.

Tòisichidh an cursa as t-samhradh.

Tha Nicole Webber ag aithris.