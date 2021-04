Am Prionnsa Philip, Diùc Dhùn Èideann

Ach, goirid às dèidh sin, thàinig an naidheachd air an 6mh den Ghearran 1952 gun robh athair Ealasaid, an Rìgh Seòras VI air bàsachadh. Bha a' Bhana-phrionnsa Ealasaid còmhla ri Diùc Dhùn Èideann air cuairt oifigeil de dhùthchannan a' Cho-fhlaitheis aig an àm, agus b' ann ann an Ceinia a fhuair iad an naidheachd.