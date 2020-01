Oidhirp an aghaidh chìsean ùra air uisge-beatha

Image copyright PA Media

Coinnichidh riochdairean gnìomhachas an uisge-bheatha ri oifigich nan Stàitean Aonaichte Dimàirt, ann an dòchas stad a chur air planaichean sam bith cìsean ùra a bharrachd a chur air uisge-beatha Albannach.

Bha uisge-beatha am measg nan nithean a bha fo bhuaidh sreath de chìsean malairt a chuir na h-Aimeireaganaich an sàs mar phàirt de bhuaireadh leis an EU mu shubsadaidhean airson itealan.

Chuireadh cìs 25% air uisge-beatha Albannach.

Leis gu bheil luach nam billeanan Dhollairean gach bliadhna ann an bhith a' reic uisge-bheatha ris na Stàitean Aonaichte, thuirt Caidreachas Uisge-Bheatha na h-Alba (SWA) gum faodadh na cìsean obraichean a chur ann an cunnart.

Ach tha ath-sgrùdadh ga dhèanamh air na cìsean a-niste, agus tha draghan ann gun tèid an àrdachadh.

Coinnichidh àrd-oifigear an SWA ri oifigearan Riaghaltas nan Stàitean Aonaichte ann an Washington, far am feuch iad ri fuasgladh a lorg.

Tha am Prìomhaire Boris Johnson mar thà air gealltainn cur às do chìsean air uisge-beatha à Aimeireaga a tha air a reic san dùthaich seo às dèidh Bhrexit.