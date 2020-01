Naidheachdan 11:00

Iran

Thuirt am Priomh Mhinistear nach robh aobhar sam bith aig na Stàitean Aonaichte innse ro laimhe do Bhreatainn mun phlana 'son cuir as dhan t-Seanalair Iranianach, Qasem Soleimani. Ach thuirt Boris Johnson ann an agallamh leis a BhBC 'sa mhadainn an diugh gu feum plana a dh'obraicheas a bhith ann 'son stad a' chuir air Iran bho armachd niucleaseach a thogail.

Flybe

Thuirt am Priomh Mhinistear cuideachd gu bheil an riaghaltas ag obair gu cruaidh 'son a chompanaidh adhair Flybe a shabhaladh. Tha ministearan an riaghaltais a' coinneachadh agus iad deasbad am bu chòir a chìs APD a ghearradh air na seirbhisean adhair gu lèir an taobh an staigh na Rìoghachd Aonaichte son comhair a dhèanamh air a chompanaidh. Thuirt Mgr Johnson gu bheil Flybe a' ruith sheirbhisean a tha cudromach, ach gu bheil crìochan air nas urrain dhaibh a' dhèanamh 'son a chompanaidh a shàbhaladh.

Extinction Rebellion

Tha luchd-iomairt Extinction Rebellion air cruinneachadh taobh a muigh companaidh ionmhais ann an Dùn Èideann agus iad a' togail fianais an aghaidh connaidh fosail. Tha luchd-iomairt ag ràdh gu bheil a chompanaidh Baillie Gifford ag àrdachadh na tha Riaghaltas na h-Alba a' cuir an tasgadh de stòras peinsean anns a chompanaidh ola Shell a' dh'aindeoin 's gun do bhòt luchd poileataigs an uiridh 'son polasaidhean a' chuireadh stad air atharrachadh na gnàth-shìde.

Drabasdachd chloinne

Thuirt athaisg mu dhrabasdachd an aghaidh chloinne ann a Manchester gun do thachair e gu follaiseach agus nach do chuir na polais no na h-ùghdarrasan ionadail dìon air an fheadhainn a dh'fhulaing. Thàinig eòlaiche cùram chloinne agus fear a bha na àrd-oifigear polais dhan cho-dhunadh nach robh airgead no luchd-obrach gu leòr aig an rannsachadh mun dòigh anns an do gabh fir, a mhòr chuid dhiubh Asianach, brath air nighnean òga. Thuirt an athaisg gun tug dragh a bha air na polais gun deanadh iad dì-meas air cinneadh, buaidh mhòr air an dòigh 'san do laimhsich iad a chùis.

Droch shìde

Tha droch shìde a' toirt buaidh air sgìrean 'san iar thuath agus anns na h-eileanan an diugh a-rithist. Tha sgoiltean Uibhist 's Bharraigh air fad dùinte 's tha mòran de na seirbhisean aiseig dheth. Tha cabhsair Èirisgeigh agus an rathad ris a chladach aig Pol nan Crann air taobh siar Bheinn nam Fadhla dùinte. Ann an Leòdhas, tha Rathad a Bhràighe fosgailte an rithist.

CMAL

Thuirt ceannard CMAL, a chompanaidh a tha os cionn bhàtaichean agus puirt-aiseig gur e dòighean-obrach Gàradh MhicFhearghais is coireach ris an dàil agus a chosgais mhòr leis an dà bhàta ùr do Chaledonian Mac a' Bhriuthainn. Ach chaidh Kevin Hobbs, a bha a' bruidhinn ris a BhBC, an aghaidh beachd gum bu chòir stad a thogail an dà bhàta sin agus tòiseachadh air feadhainn ùra na'n àite.