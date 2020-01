"Chan eil ro-innleachd ann airson nan ealan Gàidhlig"

Thuirt fear a bha na stiùiriche air Pròiseact nan Ealan nach eil ro-innleachd ann dha na h-ealain Gàidhlig anns an là a th' ann.

"Chan eil na h-ealain a' faighinn moran de dh'àite sam bith ann an sealladh Bòrd na Gàidhlig," thuirt Calum MacIlleathainn.

Tha Bòrd na Gàidhlig a' dol as àicheadh seo.

Fhuair Bòrd na Gàidhlig £25,000 bho Alba Chruthachail airson na h-ealain a mhaoineachadh ann an 2018/19.

Tha Mgr MacIlleathainn den bheachd gu bheil na h-ealain Gàidhlig feumach air torr a bharrachd air a sin.

"Sin far an do thòisich Pròiseact nan Ealan air ais anns na 1980an, 's e sin am buidseat a bh' againn, £25,000", thuirt Mgr MacIlleathainn.

"'S e rud uamhasach a th' ann às dèidh barrachd air 30 bliadhna agus an uimhir de leasachadh is a tha air a thighinn, gu bheil Alba Chruthachail fhathast a' toirt cho beag de dh'airgead seachad", thuirt e.

Soirbheachail

Thug e iomradh air cho soirbheachail is a bha Pròiseact nan Ealan.

"Dìreach aig ìre an airgead bha sinne a' toirt a-steach £650,000 gach bliadhna dha na h-ealain Gàidhlig", thuirt Mgr MacIlleathainn.

"Le Pròiseact nan Ealan a' dùnadh sìos, chaidh sin a' thoirt a-mach à eaconomaidh na Gàidhlig".

Dhùin Pròiseact nan Ealan ann an 2015.

"Chan eil iad air a bhith a' dèanamh mòran sam bith bho chaidh Pròiseact nan Ealan a dhùnadh," thuirt e.

"Dh'fhaodadh e a' bhith na rud ciallach Pròiseact nan Ealan a' dhùnadh sìos - 's dòcha gun robh an t-àm ann airson rudeigin ùr.

"Ach chan eil leisgeul sam bith ann airson rud a dhùnadh sìos gun càil eile a' chuir na àite.

"Ged a tha iomadach neach-ealain mìorbhaileach a-muigh a sin a' dèanamh obair mìorbhaileach, chan eil an aon ìre de thaic air an cùlaibh sa bu chòir agus chan eil an aon ìre de dh'obair leasachaidh a' dol air adhart sa bu chòir.

Cudromach

Rinn Bòrd na Gàidhlig dìon air na tha iad a' dèanamh airson nan ealan.

"Tha na h-ealain mar phàirt chudromach de bhith cur an gniomh Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 2018-23, leis an t-amas gun tèid Gàidhlig a chleachdadh nas trice, le barrachd dhaoine agus ann am barrachd shuidheachaidhean," thuirt neach-labhairt a' bhùird.

Thug iad iomradh cuideachd air an £25,000 a fhuair iad bho Alba Chruthachail ann an 2018/19 airson Maoin Ealain Gàidhlig, is iad ag ràdh gun tug an sgeama sin taic ri 14 pròiseactan, le tabhartasan luach £68,875.

"Tha Bòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail air a bhith ag obair gu dlùth còmhla bho 2010 agus tha an dà bhuidhean a' cumail taic ri buidhnean agus pròiseactan ealain Gàidhlig air feadh na h-Alba", thuirt i.