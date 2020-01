Buannachdan bho Leasachaidhean Gaoithe Far-Thìr

Tha Riaghaltas na h-Alba agus Oighreachd a' Chrùin a' gealltainn gun tèid buannachdan bho chùmhnantan airson pròiseictean gaoithe far-thìr an Alba, a ghlèidheadh ann an Alba fhèin.

Chuir Comhairle nan Eilean Siar fàilte air an naidheachd gun tèid cuideam a chur air companaidhean a tha sireadh còirichean leasachaidh sa chuan, an obair an lùib sin a dhèanamh ann an gàrraidhean-thogail Albannach.

Thuige seo tha a' mhòr chuid de na chaidh a chruthachadh airson leasachaidhean Gaoithe Far-Thìr Albannach, air tighinn bho ghàrraidhean thall thairis.

Ach leis an gealltanas seo, a chithear ann an aontaidhean airson obair air grunn na mara bhuaidhe seo a-mach, bu chòir gun tèid barrachd obair a thoirt do chompanaidhean ann an Alba.

Teann

A-rèir Comhairle nan Eilean Siar feumaidh riaghailtean teann a chuir air buidhnean leasachaidh airson dèanamh cinnteach gun tèid cùmhnantan togail gu companaidhean Albannach.

Thuirt Cathraiche Comataidh Leasachaidh Mhaireannaich na Comhairle, Dòmhnall Crichton, nach fhaod leisgeul sam bith a bhith aig companaidhean gun sin a dhèanamh.

"Bochd nach do thachair seo bho chionn bhliadhnaichean air ais, bhiodh barrachd teansa aig companaidhean Albannach agus gu h-ionadal an seo, obraichean fhaighinn bho chùmhnantan nàiseanta", thuirt Mgr Crichton.

"Leis a' naidheachd seo tha sinn an dòchas gum bidh cothrom aig companaidhean ann an Alba, agus gu sònraichte gu h-ionadal, luchd obrach a bhith ag obair anns na coimhearsnachdan aca fhèin air cùmhnantan nàiseanta mar seo.

Goireasan

"Tha na goireasan ann is tha luchd-obrach gu math sgileil an sin ann an Àirinis agus tha sinn an dòchas leis an naidheachd a tha seo gun tòir e cothrom do dh'obraichean tighinn dhachaigh.

"Bho chionn bhliadhnaichean tha sinn air a bhith a' togail a' chùis.

"Tha sinn a' faicinn gu bheil an riaghaltas air tighinn gu co-dhùnadh còmhla ris a Chrùin, gu bheil cothroman air a bhith air a chall 's na bliadhnaichean a chaidh seachad dhan eaconomaidh againn, a thaobh na cùmhnantan a tha seo a' dol a-null thairis, agus tha sinn an dòchas a-nis gum bidh sin air a chuir ceart", thuirt e.

"Leis an dàimh a th' againn le Oighreachd a' Chrùin an Alba agus am buidhean taobh a-staigh an riaghaltais a' dèiligeadh le obair na mara, cumaidh sinn oirnn a' strì airson gun tig buannachdan bho leasachaidhean Gaoithe Far-Thìr do dh'eaconomaidh na h-Alba", thuirt Mgr Crichton.