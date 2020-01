Fear a bhasaich ann an tubaist an Earra Ghàidheal air ainmeachadh

Image copyright Google Image caption Thachair an tubaist air a' Bh842 Disathairne

Dh'ainmich Poileas Alba fear a bhàsaich ann an tubaist-rathaid ann an Earra-Ghàidheal Disathairne, an 18mh là den Fhaoilleach.

B' e Iain Mac a' Ghobhainn, a bha 30, agus a bhuineadh do Cheann Loch Chille Chiarain.

Thachair an tubaist air a' Bh842 deas air Baile nan Stiùbhartach mu 17:00 Disathairne.

Thuirt na Poilis gun robh càr eile an sàs anns an tubaist agus gu bheil iad a' sireadh fiosrachaidh bho dhuine sam bith a bh' anns an sgìre aig an àm.

Dh'iarradh iad gu h-àraidh air daoine le dealbhan dashcam sin a chur thuca.