Na mìltean bhradan ma sgaoil far Eilean Cholbhasa

Dh'fhoillsich a' chompanaidh Mowi gun d'fhuair na mìltean bhradan ma sgaoil bho thuathanas-èisg às dèidh mar a chaidh cèidse a mhilleadh ann an stoirm an t-seachdainn seo chaidh.

Fhuair mu 74,000 iasg ma sgaoil nuair a reub lìon na cèidse.

B' e seo an treas turas a fhuair àireamh mhòr de bhradain ma sgaoil bho thè de làraichean na companaidh ann an Alba ann am beagan is bliadhna.