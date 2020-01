Bàta-teasairginn Loch an Inbhir a' dèanamh cobhair

Image copyright RNLI Lochinver Image caption Luchd-teasairginn Loch an Inbhir trang

Thachair luchd-teasairginn à Loch an Inbhir ri stuaghan de 20 troigh a dh' àirde is iad a' dol a thoirt cuideachadh do bhat' iasgaich air an deireadh-sheachdain.

Bha am bàta a' toirt a-staigh uisge mu 15 mìle an iar air Ceann Loch Biorbhaidh.

Chaidh bàta-teasairginn Loch an Inbhir agus heileacoptair na maor-chladaich à Steòrnabhagh a ghairm chun a bhàt-iasgaich feasgar Didòmhnaich, 19mh Fhaoilleach, is i a' toirt a-staigh uisge.

Fhuair an luchd-teasairginn air pùmpa a chur air bòrd a bhàt'-iasgaich a dh'aindeoin a' ghaoith làidir, an fhairge, agus stuaghan a bha a' ruighinn 20 troighe a dh'àirde.

Image copyright MCA Image caption Droch fhairge do luchd-teasairginn Loch an Inbhir

Rinn an triùir chriubha a bh'air bòrd a' bhàt-iasgaich an gnothach air uisge a phumpadh bhon bhàta.

Chaidh am bàta-teasairginn còmhla ris a bhàt-iasgaich gu caladh, agus gu sabhailteachd, ann an Steòrnabhagh às dèidh laimhe.