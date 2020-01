Ath-thagradh mu fhearann aig Port-adhair Steòrnabhaigh

Image copyright Stephen Branley/Geograph

Nì HIAL ath-thagradh an aghaidh co-dhùnadh cùirte nach ann leothasan a tha a' chuid-mhòr den talamh air an deach Port-adhair Steòrnabhaigh a thogail.

Tha Companaidh Phort-Adhair na Gàidhealtachd agus nan Eilean a' dol gu Cùirt an t-Seisein Diciadain agus iad a' feuchainn ri cur às dhan cho-dhùnadh gur ann le croitearan Mhealaboist agus Bhràighe na h-Aoidhne a tha am fearann.

Chaidh am port-adhair air iomall Steòrnabhaigh a leudachadh aig àm an Dàrna Cogaidh agus bha croitearan deònach an talamh ionaltraidh a thoirt seachad air a shon.

Tha faisg air bliadhna ann bhon a cho-dhùin Cùirt an Fhearainn nach robh fianais ann gun deach an talamh a thoirt a-mach à croiteareachd agus gun robh còirichean nan croitearan a' seasamh.

Ath-thagradh

Ghabh HIAL sealbh air an fhearann nuair a chaidh an stèidheachadh bho chionn 30 bliadhna ach b' e seo a' chiad turas a dh' fheuch na croitearan ri dearbhadh fhaighinn air cò leis an robh e fon lagh.

'S e a phiobraich iad gun robh HIAL a' beachdachadh air taighean a thogail air an làraich.

Rinn na croitearan argamaid gun robh iad ro dheònach taic a thoirt do dh'iomairt a' chogaidh ach gun robh làn dùil aca gum faigheadh iad smachd air an talamh a-rithist.

Ghabh Cùirt an Fhearainn ris an argamaid seo, ach tha HIAL a' cur na aghaidh agus an luchd-lagha aca a' cur air adhart argamaid gun deach cur às do chòirichean croitearachd nuair a chuireadh cumhachdan èiginneach cogaidh an sàs.

Tha iad cuideachd ag ràdh gun deach airgead dìolaidh a phàigheadh aig àm a' chogaidh agus gur e fianais a tha seo gun deach an talamh a thoirt a-mach à croitearachd.

'S e am Morair Càrlabhagh a chluinneas na h-argamaidean aig HIAL agus a nì breithneachadh fhathast a bheil susbaint gu leòr annta airson cur às do cho-dhùnadh Cùirt an Fhearainn.