Càineadh foghlam Gàidhlig ag adhbhrachadh deasbaid ùir

Tha deasbad air a bhith a' dol air na meadhan sòisealta Diaordaoin an dèidh do neach-labhairt an fhoghlaim aig Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba teagamh a chur ann am poileasaidh ùr Comhairle nan Eilean Siar a thaobh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

'S ann anns a' Ghàidhlig a bhios clann a thòisicheas san sgoil as t-samhradh sa a' faighinn an oideachaidh, mur a roghnaich am pàrantan nach e sin a bu mhiann leotha.

Gu ruige seo, bha aig pàrantan san sgìre ris a' Ghàidhlig a thaghadh mar chànan oideachaidh leis gur e a' Bheurla a bhiodh ann gun iad sin a dhèanamh.

Ach tha Liz Nic a' Ghobhainn BPA a tha a' bruidhinn as leth Thòraidhean na h-Alba air gnothachaichean foghlaim air draghan a thogail mun phoileasaidh ùr.

"Aineolas"

Thuirt i nach biodh na h-uimhir de chothroman aig clann-sgoile na Gàidhlig an coimeas ris an fheadhainn a gheibh foghlam tro mheadhan na Beurla.

Tha buill-phàrlamaid Albannach eile air poileasaidh Comhairle nan Eilean Siar a dhìon agus beachdan Liz Nic a' Ghobhainn a chàineadh.

"Tha an t-aineolas aig Liz Nic a' Ghobhainn do-chreidsinneach," thuirt am ball Nàiseantach airson nan Eilean Siar, Alasdair Allan.

"Tha clann ann am foghlam Gàidhlig a' fàgail na sgoile dà-chànanach agus tha fianais ann gu bheil iad a' dèanamh nas fheàrr san fharsaingeachd ann an iomadach cuspair, a' Bheurla nam measg."

"Bha dùil agam-sa gun robh a h-uile pàrtaidh sa phàrlamaid a' toirt taic dhan Ghàidhlig agus do dh'Fhoghlam Ghàidhlig," thuirt Mgr Allan.

Dh'iarr e air Ms Nic a' Ghobhainn a leisgeul a thabhainn airson nam beachdan oilbheumach a nochd i a bha, na bheachd, a' dearbhadh nach robh i idir a' tuigsinn na tha foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a' ciallachadh.

"Oilbheumach agus ceàrr"

Tha ball-pàrlamaid Nàiseantach airson an Eilein Sgitheanaich, Loch Abair agus Bàideanach, Ceit Fhoirbeis, cuideachd air a dhol an sàs san deasbad.

A' sgrìobhadh air Twitter thuirt i: "Mar thè a fhuair foghlam tro mheadhan na Gàdihlig tha mi a' gabhail seo gu h-olc agus 's e rud nach tuig mi oir rachadh air a' chuid as motha de dh'oileanaich na Gàidhlig barrachd ciall a dhèanamh na thuirt an Tòraidh seo."

Tha ball a' Phartaidh Uaine airson na Gàidhealtachd agus nan Eilean, Iain Finnie, air slaic a thoirt air beachdan Ms Nic a' Ghobhainn cuideachd.

"Tha na beachdan aice an dà chuid oilbheumach agus gu tur ceàrr.

"Bu chòir dhi barrachd fhaighinn a-mach mun eachdraidh a tha a' fàgail gu bheil a' Ghàidhlig air crìonadh sna h-Eileanan Siar, agus na bunnachdan an luib foghlaim dà-chànanaich," thuirt e.

Cuireadh

Thuirt Mgr Finnie gum bu chòir do Ms Nic a' Ghobhainn a leisgeul a thabhainn don Chomhairle agus dhan a h-uile duine a th' air obrachadh gu cruaidh airson inbhe na Gàidhlig àrdachadh.

Tha Comhairle nan Eilean Siar air cuireadh a thoirt do Liz Nic a' Ghobhainn a thighinn a bhruidhinn riutha ma tha an còrr draghan oirre mun phoileasaidh aca.

Ann am brath a sgaoil iad air Twitter thuirt iad: "Tha na thuirt i a' cumail a-mach gu bheil foghlam tro chànan sam bith eile, seach a' Bheurla, a' toirt droch bhuaidh air oideachadh chloinne.

Tha a h-uile pìos rannsachaidh a rinneadh agus eòlas a fhuaireadh thar nam bliadhnaichean a' dearbhadh gu bheil foghlam dà-chànanach na bhuannachd mhòr a thaobh mar a tha clann ag ionnsachadh."