Bhìoras

Tha baile eile ann am meadhan Shìona air ceumanan èiginneach a chur an sàs ann an oidhirp bacadh a chur air a' ghalar Coronabhìoras a bhith a' sgaoileadh. Tha ùghdarasan Huanggang, 40 mìle an Iar air Wuhan, air stad a chur air seirbheisean-rèile, le sgrùdadh ga dhèanamh air càraichean a tha a' siubhal a-mach 's a-steach às a' bhaile, agus taighean-seinnse agus taighean-dhealbh gan dùnadh.

Tha Oilthigh Ghlaschu ag iarraidh air oileanaich Shìonach le teaghlach ann an Wuhan dlùth-èisteachd a thoirt do chomhairle sam bith mu Choronabhìoras. Tha an galar air seachd duine deug a mharbhadh agus còrr is 500 eile air an gannrachadh. Thuirt oifigich an oilthigh gu bheil iad mothachail gum faodadh gu bheil càirdean aig cuid de na h-oileannaich aca ann an sgìrean far a bheil Coronabhìoras air a dhol ma sgaoil.

Comhairle na Gàidhealtachd

Thuirt Coimisean nan Cunntasan gu bheil ìrean sheirbheisean Comhairle na Gàidhealtachd air a bhith a' crìonadh, agus gu bheil foghlam gu sònraichte a' fulang. Ann an aithisg ùr, thuirt iad gur e briseadh-dùil a tha seo, agus iad gu h-àraid draghail gu bheil stòras-ionmhais na Comhairle aig ìre ìosal, ri linn dhuilgheadasan an ùghdarrais le a bhith a' caomhnadh airgid. Thuirt a' Chomhairle gu bheil an aithisg ag aithneachadh gu bheil iad air luathachadh a dhèanamh air oidhirpean gus smachd fhaighinn air cùisean.

Gunna

Thuirt Scotland Yard gun deach an gunna-làimhe a chaidh a chleachdadh airson deugaire a mhurt ann an Lunnainn an-uiridh mar-tha a chleachadh airson fireannach òg a mharbhadh agus ann an trì ionnsaighean-gunna eile. Bha Tanesha Melbourne-Blake, a bha 17, a' coinneachadh ri càraidean ann an ceann a Tuath Lunnain nuair a chaidh losgadh oirre bho chàr. Tha oifigearan den bheachd gun robh an gunna ga thabhainn air màl san sgìre airson co-dhiù bliadhna.

Pàrantan

Thèid an ùine phàighte a gheibh pàrantan far an obair às dèidh bàs pàiste a leudachadh sa Ghiblein. Bidh e ceadaichte dhaibh cola-deug a ghabhail dheth le pàigheadh, seach direach trì là mar a th' ann an-dràsta. Tha dùil gun cuidich seo mu 10,000 pàrantan gach bliadhna.

Myanmar

Cho-dhùin a' chùirt as àirde aig na Dùthchannan Aonaichte gu bheil uachdranas aca airson èisteachd ri casaid sgrios-cinnidh an aghaidh ùghdarasan Myanmar airson mar a dhèilig iad ri na Muslamaich Rohingya. Thàinig an riaghladh bho Chùirt Eadar-Nàiseanta a' Cheartais anns an Hague às dèidh dhaibh iarrtas fhaighinn bho Riaghaltas Ghambia air a' mhìos seo chaidh.

Tubaist

Bhàsaich triùir ann an tubaist le plèana ann an Astràilia, agus iad an sàs ann an obair an aghaidh theintean anns na beanntan ann an New South Wales. Tha dùil gur ann às na Stàitean Aonaichte a bha an triùir chriutha air an itealan, a bhiodh a' dòrtadh uisge air teintean. Tha teintean ùra air tòiseachadh agus an teas a-rithist air èirigh san sgìre às dèidh dreis nas fionnaire.