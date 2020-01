PJ Mac an Tòisich dol a ghabhail fois

Chan eil fada ri dhol mus tòisich na sgiobaidhean iomain air an obair-ullachaidh son seusan na bliadhna.

Am measg nan atharraichean a chìthear air feadh na lìogan, bidh manaidsear ùr aig sgioba Bhail' Ùr an t-Slèibh.

Tha PJ Mac an Tòisich air co-dhùnadh ceum air ais a ghabhail as dèidh seachd bliadhna aig an stiùir.

Agus mar a tha Alasdair MacIllinnein a-nise ag aithris, tha e a' coimhead air aghaidh ri beagan fois fhaighinn aig oir na pàirce.