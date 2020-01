Cùis-lagha ionnsaigh Mhanchester a' tòiseachadh

Image copyright Roinn na Dùthcha Libia

Tòisichidh cùis-lagh san Old Bailey ann an Lunnainn Diluain co-cheangailte ris an ionnsaigh cheannairc aig Arena Mhanchester anns a' Cheitean 2017.

Chaill 22 duine am beatha san ionnsaigh. Bha Eilidh NicLeòid, 14, à Barraigh nam measg.

Thèid Hashem Abedi, 22, mu choinneimh na cùirt agus 24 casaidean na aghaidh.

'S e bràthair Salman Abedi, am fear a rinn an ionnsaigh.

Casaidean

Am measg nan casaidean, tha Hashem Abedi fo 22 chasaid de mhurt airson gach duine a dh'eug san ionnsaigh.

Tha e cuideachd fo chasaid gun do dh'fheuch e ris an fheadhainn eile a bh' aig cuirm Arianna Grande aig an Arena a mhurt.

Agus tha e fo chasaid gun robh e an sàs ann an cuilbheart còmhla ri bhràthair gus sprèidheadh a dhèanamh a chuireadh beatha dhaoine ann an cunnart.

Tha Mgr Abedi a' dol as àicheadh nan casaidean uile agus tha dùil gum mair a' chùis aig an Old Bailey sia seachdainean air no suas ri ochd seachdainean.

Image caption Chaill 22 neach am beatha san ionnsaigh ann an 2017.

Gheibh teaghlaichean an feadhainn a chaill am beatha cothrom a' chùis-lagha fhaicinn tro cheangail beò à Lunnainn gu rùmannan-cùirteach ann am Manchester, an Caisteal Nuadh, Leeds agus Glaschu.

A bharrachd air a' chùis-lagha, bidh rannsachadh poblach ann cuideachd.

Bidh an dàrna ro-èisteachd a thaobh an rannsachaidh sin ann an talla-bhaile Mhanchester Dimàirt.

Thèid an rannsachadh poblach fhèin air adhart anns a' Ghiblean 2020.