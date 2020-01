Ceist às ùr mu sheirbheis-iùil nan eilean

Thog Comhairle nan Eilean Siar ceist às ùr air mar a tha seirbheis-iùil nan eilean gu bhith air a ruith à Inbhir Nis.

Tha Companaidh nam Port-àdhair, HIAL, air togalach ann an Inbhir Nis a cheannach agus iad an dùil gum bi na seirbheisean-iùil aca stèidhichte an sin.

Tha mì-thoileachas air a bhith a' leantainn mun phlana, is tha Comhairle nan Eilean Siar a-nise ag ràdh gun robh roghainnean eile ann a bhiodh na bu shàbhailte agus na bu shaoire.

Thog a' Chomhairle air briathran Liam MhicArtair, BPA Arcaibh, a thuirt gur e beachd Helios - a bha a' comhairleachadh HIAL - gun deach "an roghainn a bu chosgaile a bh' ann, agus le na cunnartan a bu mhotha na chois" a thaghadh.

Thuirt MacArtair gun robh Helios air roghainnean eile a chur air adhart a bhiodh air ùrachadh a thoirt air seirbheisean-iùil aig cosgais nas ìosaile agus le nas lugha de chunnart.

Measaidhean

Thuirt ceannard Comhairle nan Eilean Siar, Roddy MacAoidh, gum feum an Riaghaltas a-nise coimhead ris a' chùis a-rithist.

Dh'innis Rùnaire na Còmhdail, Mìchael MacMhathain, gur e prìomh amas HIAL an roghainn as fheàrr a thaghadh gus seirbheis-iùil nam plèanaichean ùrachadh agus a dhìon.

Thuirt e gum feumadh atharrachadh sam bith a dhol mu choinneamh Ùghdarras nan Seirbheisean Adhair air a' cheann thall.

Dh'innis Mgr MacMhathain cuideachd gum bi na planaichean air an sgrùdadh a thaobh buaidh air na h-eileanan fo Achd nan Eilean 2018.

Thuirt HIAL gu bheil na planaichean aca deatamach gus seirbheisean-iùil aig àrd-ìre a thoirt seachad.