County air am misneachadh

Image copyright SNS Image caption Thàinig Odsonne Edouard far na beingidh gus an geama a chur às an t-sealladh.

Thuirt co-mhanaidsear Ross County, Steafan Fearghasdan, gu bheil an sgioba air am misneachadh a dh'aindeoin 's mar a chaill iad 3-0 ri Celtic air an deireadh-sheachdain.

Dh'innis Fearghasdan gur e briseadh-dùil a bh' ann air a' cheann thall, ach gun robh County air adhartas mòr a dhèanamh an taca ris a' gheama mu dheireadh aca aig Parkhead, geama a chaill iad 6-0.

Tillidh na Staggies a Ghlaschu Diciadain gus a dhol an aghaidh Rangers, is Fearghasdan ag ràdh gur e an targaid a-nise an tuilleadh adhartais a dhèanamh is rudeigin a thoirt às a' gheama sin.

Cothroman caillte

Thòisich County gu làidir air taobh sear Ghlaschu is Josh Mullin, Blair Spittal is Don Cowie uile le cothroman.

Cha do ghabh iad brath air na cothroman a bha sin, is b' iad Celtic a chaidh air thoiseach tro bhreab-peanais bho Chalum MacGriogair.

Chuir Odsonne Edouard dà thadhal ann an trì mionaidean san dàrna leth is Celtic cofhurtail air a' cheann thall.

"Bha sinn den bheachd gun robh sinn tòrr na b' fheàrr na an turas mu dheireadh an seo," thuirt Fearghasdan.

Image copyright SNS Image caption Bha Calum MacGriogair air Celtic a chur air thoiseach.

"Chruthaich sinn cothroman fìor mhath, ach ann an àite mar seo feumaidh tu co-dhiù fear de na cothroman ud a ghabhail no thèid do pheanasachadh.

"Bha 3-0 cruaidh oirnn. Feumaidh sinn leasanan ionnsachadh, ach feumaidh sinn cuideachd togail air na rudan math a rinn sinn an seo," thuirt e.

'S e geama duilich eile a bhios ann do Chounty aig Ibrox Diciadain is Rangers fo uallach na puingean a thogail às dèidh dhaibhsan call 2-1 aig Tynecastle Didòmhnaich.

B' e buille a bha sin do Chounty fhèin is Hearts dìreach còig puingean air an cùlaibh a-nise.

Dùbhlan

"Seachdain doirbh a tha seo ach tha e a' còrdadh ris na balaich," thuirt Fearghasdan.

"Ma chluicheas sinn aig Ibrox mar a chluich sinn aig Parkhead bidh cothrom againn rudeigin fhaighinn. Sin an targaid," thuirt e.

Bha briseadh-dùil ann dhan sgioba Ghàidhealaich eile Disathairne is Caley Thistle a' call 1-0 an aghaidh Ayr United.

Image copyright SNS Image caption Cha b' urrainn do dh'ICT smachd a chur air Ayr United.

Rinn tadhal san dàrna leth bho Steafan Kelly, às dèidh mearachd bho Chaoimhin McHattie, an gnothach aig Pàirc Somerset.

Thuirt manaidsear ICT, Iain Robasdan, nach robh an sgioba aige idir aig ìre sa chiad leth.

Dh'innis e gun robh e na bu thoilichte le mar a chluich iad san dàrna leth, ach a-mhàin "tadhal gòrach" a leigeil a-steach.

"Mèirle"

"Theab sinn tadhal fhaighinn aig an deireadh, ach fiù 's nam biodh sin air a dhol a-steach b' e mèirle a bh' ann," thuirt an Robasdanach.

"Tha mi duilich ach cha robh sinn airidh air dad," thuirt e.

Tha ICT fhathast san dàrna àite ach le Ayr a-nise dìreach puing air an cùl.

Bidh Inbhir Nis ag amas air an t-suidheachadh aca a neartachadh nuair a thig Alloa dhan Ghàidhealtachd Disathairne.