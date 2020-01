An Holocaust

Tha fad là de sheirbheisean ann an Auschwitz anns a' Phòlainn a' comharrachadh 75 bliadhna bho thug feachdan na Ruis saorsa dhan fheadhainn a bh' ann an campa nan Natsach an sin. Tha mu 200 duine a thàinig beò às a' champa, agus ceannardan bho air feadh an t-saoghail a' cuimhneachadh air còrr is 1,000,000 duine, Iùdhaich anns a' mhòr-chuid, a chaill am beatha ann an Auschwitz.

Corona-Bhìoras

Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' toirt comhairle às ùr air Breatannaich ann an sgìre Hubei ann an Sìona, far an do thòisich an galar Corona-Bhìoras a thug bàs do 80 duine. Thuirt Oifis nan Dùthchannan Cèine ann an Lunnainn gu bheil iad a' feuchainn ri Breatannaich a thoirt a-mach às an sgìre, 's dh'iarr iad air daoine air a bheil taic a dhìth fios a chur orra air na h-àireamhan fòna a th' air làrach-lìn Oifis nan Dùthchannan Cèine.

Manchester

Tha cùis-lagha a' tòiseachadh an-diugh co-cheangailte ris an ionnsaigh cheannairc aig Arena Mhanchester sa Chèitean ann an 2017, anns an do chaill 22 dhuine am beatha. Bha Eilidh NicLeòid à Barraigh a bha 14 nam measg. Thèid Hashem Abedi mu choinneimh an Old Bailey agus 24 casaidean na aghaidh - 22 dhiubh sin airson muirt.

Tùr Ghrenfell

Thòisich an dàrna earrainn den èisteachd phoblaich mu Theine Thùr Ghrenfell, agus an rannsachadh air gluasad dhan stuth a bha a' còmhdach taobh a-muigh an togalaich. Dh'fhàg tè den luchd-rannsachaidh a dreuchd Dihaoine agus dragh ann mu a ceanglaichean ris a' chompanaidh a rinn an stuth còmhdaich sin.

Truailleadh Adhair

Tha beachd ann gu bheil gnothach gu ìre air choireigin aig truailleadh anns an adhair ri còrr is aon bhàs anns a h-uile 30 bàs an Alba. Tha rannsachadh bhon bhuidhinn mheòrachaidh Centre for Cities a' cumail a-mach gun robh pàirt aig truailleadh ann an còrr is 600 bàs ann an Alba ann an 2017.

Luchd-Iùil

Thuirt ceannard Comhairle nan Eilean Siar, Roddy MacAoidh, gum bu chòir do Riaghaltas na h-Alba sùil eile a thoirt air a' phlana airson seirbheisean iùil Phort-Adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean uile a stèidheachadh ann an Inbhir Nis. Thuirt Mgr MacAoidh gun robh roghainnean eile ann nach biodh cho cosgail agus a dh'fhàgadh seirbheisean nas cinntiche. Thuirt Rùnaire na Còmhdhail, Mìcheal MacMhathain, gun deach an siostam obrach as fheàrr a thaghadh airson na seirbheis a tha HIAL a' toirt seachad.

Kobe Bryant

Thuirt oifigich ann an California nach fhàg iad dad gun rannsachadh an dèidh na tubaiste heileacoptair anns an do chaill an cluicheadair ball-basgaid aimeil Kobe Bryant a bheatha. Chaidh esan, an nighean aige a bha 13 bliadhna de dh'aois, agus seachdnar eile a mharbhadh nuair a thuit an heileacoptair mu 40 mìle an iar-thuath air Los Angeles. Bha Kobe Bryant fìor ainmeil anns na Stàitean Aonaichte agus e a' glèidheadh dà bhonn òir aig na h-Oilimpigs agus còig tìotalan NBA còmhla ris na LA Lakers.