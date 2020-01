Taghaidhean san iomain

Le seusan ùr na h-iomain air fàire, rinn Comann na Camanachd na taghaidhean Diluain 'son Cupa Shrath Èirinn is Cupa Bullough.

Gu h-iongantach, chaidh Camanachd Leòdhais a thaghadh san ro-chuairt de Chupa Shrath Èirinn 'son an treas taghadh ann an sreath.

Chaidh na Leòdhasaich a thaghadh aig an taigh an aghaidh Ghleann Urchadain, ach thèid an geama a ghluasad gu Tìr-Mòr leis nach bi clàr-ama samhraidh nan aiseagan air tòiseachadh.

Bidh an sgioba a nì a' chùis air falbh an aghaidh Inbhir Nis sa chiad chuairt.

Am measg gheamaichean inntinneach eile aig an ìre sin den fharpais, bidh na Sgitheanaich an aghaidh Cill Mhàillidh is an Gearasdan an aghaidh Loch Abair.

Aig deas ann an Cupa Bullough, tha dàrbaidh sa chiad chuairt eadar Gleann Urchaidh is Inbhir Aora, is Comann Camanachd Shasainn gus siubhal gu tuath gus cluich an aghaidh Cille Mhoire.

Tha na cuairtean tràth mar a leanas:

Cupa Shrath Èirinn - Ro-Chuairt - Disathairne an 28mh den Mhàirt

Camanachd Leòdhais - Gleann Urchadain

Cupa Shrath Èirinn - A' Chiad Chuairt - Disathairne an 18mh den Ghiblean

Ceann a' Ghiùthsaich - Both Fhleisginn

Camanachd an Eilein Sgitheanaich - Cill Mhàillidh

An Gearasdan - Loch Abar

Baile Ùr an t-Slèibh - Srath Spè

Ceann Loch Seile - Oilthigh Obar Dheathain

Cabair Fèidh - Lòbhat

Inbhir Nis - Camanachd Leòdhais / Gleann Urchadain

A' Mhanachainn - Srath Ghlais

Cupa Bullough - A' Chiad Chuairt - Disathairne an 9mh den Chèitean

Gleann Urchaidh - Inbhir Aora

Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal - Eilean Bhòid

Cille Mhoire - Comann Camanachd Shasainn

Tha an còrr den fhiosrachadh mu Chupa Shrath Èirinn an seo agus Cupa Bullough an seo.