McCart air a shlighe a Pheairt

Image copyright SNS

Dhearbh Caledonian Thistle gu bheil Jamie McCart air gluasad gu St Johnstone.

Bha McCart, 22, mar-thà air ainm a chur ri ro-chùmhnant le sgioba Pheairt.

Tha ICT a-nis air innse gun tàinig iad gu aonta le St Johnstone is gum falbh McCart sa bhad.

Thòisich am fear-dìon le Celtic mar bhalach is chluich e 'son ICT an toiseach air iasad.

Às dèidh dha ùine a chur seachad air iasad còmhla ri St Mirren is Alloa Athletic, chùir McCart ainm ri cùmhnant làn-ùine le ICT ann an 2018 nuair a chaidh a shaoradh le Celtic.

Tha e air a bhith na phàirt cudromach de loidhne-dìon Inbhir Nis bhon uairsin.

Image copyright SNS Image caption Le Jamie McCart is Coll Donaldson air Inbhir Nis fhàgail, tha sgioba Iain Robasdain rudeigin gann aig a' chùl.

'S e buille eile a tha seo do mhanaidsear ICT, Iain Robasdan, agus Coll Donaldson mar-thà air gluasad gu Ross County air a' mhìos seo.

Bha coltas làidir is stèidhichte aig cridhe loidhne-dìon ICT le Donaldson is McCart ann.

Thuige seo, chan eil an Robasdanach ach air Lewis Toshney a thoirt a-steach san Fhaoilleach.

Bha e air a ràdh roimhe gum biodh e 'son cluicheadairean a bharrachd a thoirt a-steach nan cailleadh e duine.

Tha glè bheag de dh'ùine air fhàgail aige a-nis 'son sin a dhèanamh mus dùin uinneag na Faoillich.