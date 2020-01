Trì bliadhna airson dèiligeadh ri burraidheachd

Thuirt NHS na Gàidhealtachd gun toir e suas ri trì bliadhna gus molaidhean an aghaidh burraidheachd a chur an sàs.

Nochd càineadh às ùr an t-seachdain seo is Aonadh an GMB ag ràdh gu bheil burraidhean a' leantainn aig a' bhòrd-shlàinte.

Dh'fhàg Gavin Mac a' Ghobhainn bhon aonadh air a' bhòrd nach do ghabh iad gnothach ri cuid de na molaidhean ann an Aithisg Sturrock an-uiridh.

Thuirt e cuideachd gu bheil luchd-obrach air feadh na buidhne ag innse dha nach fhaca iad atharrachadh sam bith ann an cultar an àite bho nochd Aithisg Sturrock.

Maoineachadh

A' togail air na casaidean sin, thuirt cathraiche NHS na Gàidhealtachd, an t-Ollamh Boyd Robasdan, gun robh e den bheachd gum biodh burraidheachd a' dol ann am buidheann sam bith far a bheil còrr is 10,000 duine ag obair.

Thuirt e nach gabh suidheachadh mar sin a chur ceart san aithghearrachd, agus gu bheil dùbhlain eile aig Bòrd-Slàite na Gàidhealachd aig an dearbh àm a thaobh ghearraidhean.

Thuirt e gum bruidhinn iad ris an Riaghaltas gus maoineachadh a bharrachd fhaighinn airson dèiligeadh ris a' chùis.

Dh'aidich e ge-tà, gun tug cuid de na poileasaidhean ùra nas fhaide thuige seo na bha e an dùil.

"Bha Iain Sturrock a' comhairleachadh dhuinn gabhail air ar sochair, agus gun robh e nas cudromaiche an rud ceart a dhèanamh, seach an rud a dhèanamh ann an cabhaig", thuirt an t-Oll. Robasdan.

"Ach ag ràdh sin, dh'aidichinn gur dòcha gun tug cuid de na rudan anns a bheil sinn air a bhith an sàs - agus tha sinn air a bhith an sàs ann an tòrr rudan - gun tug feadhainn aca nas fhaide na bha còir.

"Pàirt den sin, 's e gun robh diofar dhaoine an sàs ann. Tha neach ùr againn nach eil ach air a bhith sia mìosan ag obair dhuinn an ceann na sgioba.

"'S ann oirre-se, Fiona Hogg, a tha an t-uallach airson an obair seo a thoirt air adhart.

Uìne

"Tha rudan ri gluasad gu ceann fhathast, mar eisimpleir comhairliche a thig a-steach bhon taobh a-muigh a bhios neo-eisimeileach", thuirt e.

Dh'innis an t-Oll. Robasdan cuideachd gu bheil pròiseas ann do dhaoine a tha a' togail chasaidean de bhurraidheachd.

Thuirt Fiona Hogg fhèin gu bheil e comasach cuid de dh'atharrachaidhean a chur an sàs gu sgiobalta.

Dh'innis i ge-tà, gu bheil coltas ann gun toir e suas ri trì bliadhna na planaichean gu lèir a chur an gnìomh.