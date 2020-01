Beatha na Gàidhlig ann an Glaschu ga comharrachadh

Rinn an neach-ealain cliùiteach Sandaidh Moffat dealbh ùr anns a bheil e a' còmharrachadh beatha na Gàidhlig ann an Glaschu.

Chaidh seo a choimiseanadh ann an còmpairteachas leis a' bhuidhinn Glaschu Beò, Oilthigh Ghlaschu, agus taigh-tasgaidh an Hunterian.

Tha Mgr Moffat a' tarraing air buaidhean aosda agus ùra gus na ceanglaichean eadar am baile agus an cànan a chur an cèill.

Thèid am dealbh a thàisbeanadh aig taighean-tasgaidh mu thimcheall a' bhaile.