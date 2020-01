Airgead-dìolaidh airson buaidh nan iolairean-mara

Chuala coinneamh ann am Port Rìgh gum bi tuilleadh airgid ri fhaighinn do chroitearan 's do thuathanaich air a bheil iolairean-mara a' toirt buaidh.

Chruinnich còrr air 30 duine aig a' coinneimh a chuir Dualchas Nàdair na h-Alba air dòigh oidhche Mhàirt.

Bidh na h-iolairean-mara a' marbhadh uan agus uaireanan fiù 's a' marbhadh chaorach.

Chaidh na h-eòin à bith ann an Alba tràth san 20mh Linn, ach chaidh an toirt air ais gu soirbheachail anns na 1970an.

Dh'aidich Dualchas Nàdair na h-Alba nach eil fhios aca le cinnt co mheud iolaire a tha a' neadachadh san Eilean Sgitheanach is Ratharsair.

Ach thuirt iad cuideachd nach tèid idir coimhead ri na h-àireamhan aca a lùghdachadh.

"Tha fios gu bheil trioblaidean againn an seo leis na h-iolairean-mara," thuirt Rae MacCoinnich bho Dhualchas Nàdair na h-Alba.

"Tha sinn ag aithneachadh gum faod e a bhith gu math doirbh, is duilich fiù 's, do chuid de thuathanaich, ach 's e pàirt den dualchas nàdarach a th' anns na h-iolairean-mara.

"Tha sinn an dùil obrachadh còmhla ri tuathanaich is croitearan gus fuasglaidhean a lorg," thuirt e.

Tha teagamh aig cuid a bha an làthair aig a' choinneimh ge-tà, gun tèid sin a dhèanamh.

"Chan eil dòigh air smachd a chumail orra an-dràsta," thuirt John Willie MacGillÌosa, a tha na chroitear ann an Rathrsair agus a bh' aig a' choinneimh.

"Far a' bheil sinne ag obair le caoraich chan eil an gnothach gu bhith biod nas fheàrr co-dhiù, fhad 's a bhios na h-iolairean ann."