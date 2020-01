Image copyright PA Media

Thig na buidheanan a tha a' riochdachadh chompanaidhean uisge-beatha na h-Alba agus na Stàitean Aonaichte còmhla gus iomairt an aghaidh chìsean malairt.

Tha iad mì-thoilichte gun deach taraif de 25% a chur air uisge-beatha na h-Alba a thathas a' reic ann an Aimeireaga mar phàirt de bhuaireadh malairt eadar an t-Aonadh Eòrpach agus na Stàitean Aonaichte.

Tha gnìomhachas an uisge-bheatha ag ràdh nach eil gnothach acasan ris a' bhuaireadh malairt agus nach eil na taraifean a chaidh a thoirt a-steach san Damhair cothromach.

Tha iad air a bhith a' feuchainn ri toirt air riaghaltasan nan Staitean Aonaichte agus Bhreatainn tilleadh gu suidheachadh far nach robh cìsean malairt ann.

Cron

A-nis tha Caidreachas Uisge-Beatha na h-Alba air a dhol ann an co-bhann leis na h-Aimeireaganaich, an Distilled Spirits Council, airson teachdaireachd a thoirt seachad gu bheil cron ga dhèanamh air a' ghnìomhachas air gach taobh den Chuan Siar.

A rèir nam figearan, tha an àireamh de bhotail a tha a' dol thall-thairis air crìonadh mar-thà, le eagal ann gum faodadh gun caill an gnìomhachas ann an Alba £100m am-bliadhna.

Tha am Prìomhaire, Boris Johnson, mar thà air gealltainn gun cuir e às dha na cìsean às dèidh Bhrexit, leis an GMB a tha a' riochdachadh luchd-obrach sa ghnìomhachas ag ràdh gum feum an Riaghaltas barrachd a dhèanamh airson obraichean a dhìon.