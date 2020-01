Maoimtean-slèibhe air rathaidean a dhùnadh an Earra-Ghàidheal

Image copyright Bear Scotland Image caption Tha an A83 dùinte gach taobh eadar an t-Arrachar agus an Rest and be Thankful, agus tha bacadh air an A85 aig Taigh-òsda Thaigh an Uillt.

Tha dà rathad dùinte ann an sgìre Earra-Ghàidheal is Bhòid air sailleabh mhaoimtean-slèibhe anns an do thuit mìle tunna de sprùilleach.

Thèid ath-sgrùdadh a dhèanamh orra aig solas an là.

Thuirt BEAR Scotland gu bheil iad a' cuideachd a' dèanamh measaidh air seann rathad an airm, a tha a' ruith ri taobh an A83, feuch a bheil e sàbhailte do charbadan mar dhòigh timcheall air na maoimtean-slèibhe.

Thathar an-dràsta a' moladh do dhraibhearan rathaidean eile a ghabhail a chuireas 60 mìle ris an turas aca.

Tha BEAR cuideachd ag ràdh gu bheil cothrom aig luchd-siubhail na h-aiseagan aig Western agus CalMac a chleachdadh airson faighinn timcheall air na rathaidean a tha dùinte.