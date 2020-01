Ged a thug comhairlichean ann an Earra-Ghàidheal cead do leasachadh ann an Tobar Mhoire ann am Muile bha iad gu math mì-thoilichte nach robh duine bho Bhuidheann Dìon na h-Àrainneachd, SEPA, aig Riaghaltas na h-Alba, aig a' choinneimh.

'S iad SEPA an aon bhuidheann a chuir an aghaidh nam planaichean, mar a tha am fear-naidheachd againn Seonaidh MacCoinnich ag aithris.