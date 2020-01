Chaidh seann rathad an airm faisg air an Rest and Be Thankful ann an Earra-Ghàidheal fhosgladh, às dèidh do mhaoim-slèibhe an A83 a dhùnadh.

Thuit còrr is mìle tunna de sprùilleach air an rathad agus an earrann eadar an t-Arrachar agus an Rest and Be Thankful air a dhùnadh.

Tha Nicole Webber ag aithris...