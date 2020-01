Obair càraidh a' leantainn air an A83

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Dealbhan dròna den mhaoim-slèibhe air an A83

Leanaidh obair Dihaoine air an A83 aig an Rest and be Thankful.

Chaidh an rathad a dhùnadh às dèidh maoime-slèibhe nuair a thàinig còrr is 1,000 tunna de sprùilleach sìos cliathaich na beinne tràth madainn Diardaoin.

Tha grunn de mhaoimtean-slèibhe den aon sheòrsa air a bhith anns an sgìre bho chionn ghoirid.

Chaidh seann rathad an Airm fhosgladh feasgar Diardaoin do charbadan.

Leanaidh sin gus an tèid an A83 fhosgladh a-rithist.

Obair dìon

Tha Ceannard Chomhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid, Aileen Morton, ag ràdh gu bheil iad ag iarraidh fusagladh maireannach fhaighinn do na trioblaidean le maoimtean-slèibhe anns an sgìre.

Thuirt an Comh. Morton nach bu chòir dàil sam bith eile a bhith air an obair sin.

Dhearbh a' bhuidheann Còmhdhail Alba gun robh Riaghaltas na h-Alba air £13.3m a chosg air obair dìon timcheall air an Rest and Be Thankful bho 2007.

Thuirt neach-labhairt bhon bhuidhinn gun robh an obair sin air an rathad a chumail fosgailte air 48 là far am biodh e air a bhith dùinte às aonais na h-obrach.