Chaidh a' chiad fhiolm aig taigh-dhealbh ùr Chrombaigh a shealltainn an-diugh, às dèidh pròiseact fad dà bhliadhna gus fhosgladh.

Chaidh am pròiseact a stiùireadh le Comann Fiolmaichean Chrombaigh agus an Ruidh Sholais, is tha e air a ruith gu saor-thoileach le daoine aig a bheil ùidh ann am fiolmaichean.

Tha barrachd aig Fionnlagh Cunniffe.