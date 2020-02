"Feumaidh sinn spiorad a shealltainn" - Kettlewell

Image copyright SNS Image caption Chuir Eamonn Brophy dà thadhal do Chill Mheàrnaig an aghaidh Chounty.

Chaidh iarraidh air cluicheadairean Ross County "spiorad a shealltainn" is Baile Dhùn Lèibhe a' tighinn gu tuath an t-seachdain seo.

Bha droch là aig na Staggies ann an Siorrachd Adhair Disathairne is iad air call 3-1 ri Cill Mheàrnaig.

Bha Iain Vigurs air County a chur air thoiseach sa chiad leth, ach rinn tadhail bho Eamonn Brophy (2) agus Nicke Kabamba an gnothach airson Killie.

B' e seo a' chiad gheama a bhuannaich Cill Mheàrnaig ann an còrr is dà mhìos.

"Bha sinn an ìre mhath sa chiad leth, ach an dàrna leth, thuit sinn às a chèile", thuirt co-mhanaidsear Chounty, Stiùbhart Kettlewell.

Deuchainn

"Cha robh sinn math gu leòr is tha fios againn air sin", thuirt e.

Le Hearts a' togail puing eile Disathairne, chan eil a-nis ach ceithir puingean eadar County is bonn na lìge.

Thuirt Kettlewell gu bheil e a' sùileachadh tòrr a bharrachd bhon sgioba nuair a thèid iad an aghaidh Bhaile Dhùn Lèibhe ann an Inbhir Pheofharain Diciadain.

"Feumaidh sinn a bhith mothachail air an t-suidheachadh anns a bheil sinn. Feumaidh sinn spiorad a shealltainn", thuirt e.

Image copyright SNS Image caption Rinn Mark Ridgers sàbhaladh air leth faisg air deireadh a' gheama.

Bha feasgar rudeigin doirbh aig an sgioba Ghàidhealaich eile Disathairne is Caley Thistle a' crìochnachadh 1-1 an aghaidh Alloa ann an Inbhir Nis.

Bha Alloa air thoiseach 1-0 aig leathach slighe tro bhreab-peanais bho Iain Flannigan, ach fhreagair Jordan White do dh'ICT san dàrna leth.

Bha cothroman aig an dà sgioba an geama a bhuannachadh anns na mionaidean mu dheireadh, le Mark Ridgers a' cur stad air oidhirp bho Ailean Trouten, is White an uairsin a' bualadh a' mhaide-tarsainn le oidhirp le cheann.

Cupa

"Feasgar car duilich a bh' ann", thuirt coidse ICT, Barry Wilson.

"Chaidh gnothaichean nar fàbhar ann an geamaichean eile ach cha do ghabh sinn brath air sin", thuirt e.

Bidh aire ICT a-nise air Cupa na h-Alba is Baile Dhunlèibhe a' tighinn a dh'Inbhir Nis Disathairne seo tighinn.