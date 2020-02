Taistealaich na h-Alba a' sireadh leisgeul stàite

Image copyright Dr. Daniel Baker Image caption Chaidh am bothan seo a thogail air làraich a chaidh a stèidhicheadh do Thaistealaich air iomall Bhaile Chloichridh.

Tha Taistealaich Albannach ag ràdh gun do dh'fhulaing iad ana-cheartas agus gràin-chinnidh o chionn linntean.

Tha luchd-iomairt sa choimhearsnachd ag ràdh gu bheil sin fhathast fìor do gu leòr aca.

Tha iad ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba leisgeul iarraidh airson phoileasaidhean a bha ag amas a dh'aona-ghnothach, tha iad ag ràdh, air cur às do Thaistealaich Albannach mar chinneadh.

Tha iad a' cur as leth nan ùghdarrasan - an Riaghaltas, an eaglais, na h-uaislean, comhairlean ionadail - gun robh iad uile a' toirt taic do dh'oidhirpean thar ùine mòir airson coimhearsnachd, cultar agus caitheamh-beatha nan Taistealach a lagachadh airson an dìth-mhisneachadh agus an dèanamh coltach ris an t-sluagh "àbhaisteach".

Fadachd an Earraich

'S ann nuair a bhiodh an conasg fo bhlàth a rachadh na Taistealaich air an rathad a-rithist air feadh Alba, ged a bu dual do gu leòr aca a bhith a' triall fad na bliadhna.

Tha cuimhne aig mo mhàthair a bhith a' dol dhan sgoil còmhla ri ceàrdan òga (chan airson dìmeas orra a tha mi a' cleachdadh an fhacail seo, ach airson spèis a thoirt do sgilean ciùird nan daoine) a bha a' campachadh air làraich ghrinn, thuirt i, ann am Minginis san Eilean Sgitheanach far an do thogadh i.

Bha m'athair ag innse gum faicte tric as t-samhradh teantaichean luchd-taisteil ri taobh an uillt shìos bhon taigh aca air taobh siar Leòdhais nuair a bha esan na bhalach òg.

B' e sin cleachdadh an luchd-taisteil fad linntean mòra, ach tha luchd-iomairt nam measg ag ràdh gu bheil fianais aca a tha a' dearbhadh gun deach gabhail ri poileasaidhean san 20mh linn a chaidh a dhealbh airson stad a chur air an siubhal-tìre agus dèiligeadh ri "trioblaid nan taistealach" neo "the tinker problem".

Iomairt

Thug Seumas Mac a' Phì agus a phiuthair, Roseanna Nic a' Phì, fianais seachad ann an cùis eachdraidheil a fhuair aithne laghail do Thaistealaich na h-Alba mar chinneadh fa leth ann an 2008.

Image copyright Seumas Mac a’ Phì Image caption Roseanna, Bridget agus Seumas Mac a’ Phì

Thogadh an dithis aca ann am Bobbin Mill, làrach a chaidh a stèidhicheadh do Thaistealaich air iomall Bhaile Chloichridh ann an Siorrachd Pheairt.

Chaidh làraichean mar seo a chomharrachadh do Thaistealaich air feadh na dùthcha; Am Blàr Dubh, Conndainn, An Todhar, Inbhir Ùige, Obar Dheathain, Fìobha agus anns Crìochan, am measg eile

Tha iad air fianais a chruinneachadh a tha a' sealltainn gun robh na h-aiteachan-tuineachaidh seo mar phàirt de dheuchainnean co-choslachaidh a thòisich na h-ùghdarrasan sna 40an.

Taigheadas suarach

Bha naoinear ann an teaghlach Sheumais agus Roseanna agus chaidh an cur ann am bothan Nissan anns nach robh ach aon seòmar-caidil gun dealan neo uisge teth agus, mar a fhuaireadh, san robh asbestos nam ballachan.

Image copyright Dr. Daniel Baker Image caption Tha Seumas Mac a' Phì agus a phiuthair, Roseanna Nic a' Phì air fianais a chruinneachadh a tha a' sealltainn gu robh na h-aiteachan-tuineachaidh seo mar phàirt de dheuchainnean co-choslachaidh a thòisich na h-ùghdarrasan sna 40an.

Chaidh gealltainn dhaibh gum faigheadh iad taighean nas fheàrr ach cha do thachair sin.

"'S e am beachd-smuain aig an àm sin nach robh aig luchd-siubhail an comas taigh a chumail glan agus a chumail air an dòigh", thuirt Roseanna Nic a' Phì.

"Smaoinich iad nan robh iad gan cur ann am bothagan a bha fon ìre àbhaistich a bh' aig taighean eile, às dèidh greis bhiodh iad cleachdte ri a bhith a' cumail taighe agus dh'fhaodadh do na h-ùghdarrasan taighean àbhaisteach a thoirt dhuinn", mhìnich Roseanna.

Aideachadh

A bharrachd air poileasaidh an taigheadais, tha iad ag ràdh gun deach laghan a chur an sàs a dh'fhàg e na bu dhuilghe dhaibh a bhith a' triall, agus tha aithrisean ann gun deach bagairt air teaghlaichean gun rachadh a' chlann aca a thoirt air falbh bhuapa agus a chur ann an cùram.

Tha Roseanna agus Seumas an sàs san iomairt airson leisgeul oifigeil fhaighinn bho Riaghaltas na h-Alba, iomairt a tha a' faighinn taic bho eòlaichean Chòraichean a' Chinne-Daonna.

Thuirt Seumas Mac a' Phì: "Bu chòir, aig a' char as lugha don Riaghaltas leisgeul iarraidh dhan fheadhainn a dh'fhulaing air sgàth 'Deuchainnean Taigheadas nan Taistealach' a bhris còraichean a' chinne-daonna fo lagh eadar-nàiseanta (ICCPR, Artagail 7, a tha a' toirmisg dheuchainnean gun chead).

"Bhiodh aideachadh Riaghaltas na h-Alba gun robh na chaidh a dhèanamh ceàrr a' toirt co-ionannachd do Thaistealaich le buidhnean eile a fhuair leisgeul stàite.

"Mar sin, tha e neònach nach eil Riaghaltas na h-Alba a' gabhail ris an stiùireadh bhon Ollamh Ailean Mac a' Mhuilleir, agus nach eil iad idir air co-rèireachd a shealltainn san fhreagairt gu ruige seo dhan choimhearsnachd."

Freagairt an riaghaltais

San litir mu dheireadh a fhuair iad bho mhinistearan, chaidh gabhail ris gun do rinn poileasaidhean agus cleachdaidhean eachdraidheil call agus cron air Taistealaich na h-Alba.

Tha an Riaghaltas ag ràdh nach iad a bu choireach ri cleachdaidhean a bha uair cumanta aig na comhairlean ionadail agus buidhnean catharannais.

'S e argamaid luchd-strì mar Roseanna agus Seumas gun d'fhuair daoine gèidh, daoine a dh'fhulaing droch-dhìol cloinne agus daoine a fhuair fuil thruaillte uile leisgeul foirmeil na stàite.

Tha iad a' gealltain gun cùm iad orra a' strì airson ceartas do na daoine aca.