Nuair a dh'innis an cupal a bha a' ruith an aon bhùth agus oifis-puist ann an Lios Mòr gun robh iad a' leigeil dhiubh an dreuchdan bha gu leòr ann a bha deònach a dhol nan àite.

Thog còrr 's leth-cheud duine ùidh anns an obair agus 's iad càraid òg às an eilean a bha soirbheachail aig a' cheann thall.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.