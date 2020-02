Cùis-lagha ionnsaigh Mhanchester: Argamaidean fosglaidh a' tòiseachadh

Image copyright Various Image caption An 22 a chaill am beatha nuair a spreadh boma ann am Manchester sa Chèitean 2017

Toisichidh na h-argamaidean fosglaidh anns a' chùis-lagha an aghaidh Hashem Abedi anns an Old Bailey ann an Lunnainn Dimairt, 4mh den Ghearran.

Tha Hashem Abedi fo chasaid gun do mhurt e 22 duine ann an ionnsaigh cheannairc aig Arena Mhanchester anns a Cheitean 2017.

Bha Eilidh NicLeòid, 14, à Barraigh nam measg.

'S e Hashem Abedi brathair as òige Salman Abedi, am fear a spreadh boma fèin-mharbhtach taobh muigh Arena Mhanchester às dèidh cuirm-ciùil Ariana Grande.

Ghabh an diùraidh de 12 am boidean Diluain agus thug e còig mionaidean na casaidean gu lèir a leughadh a-mach.

Toisichidh an neach-casaid Donnchadh Penny QC na h-argamaidean fosglaidh aigesan an aghaidh Hashem Abedi Dimairt.

Casaidean

Uile gu lèir tha 24 casaidean an aghaidh Mgr Abedi, a bharrachd air na casaidean murt.

Sin an àireamh as motha a bha riamh an aghaidh aon neach sa chùirt ann an Sasainn.

Tha e cuideachd fo aon chasaid gun robh e a' cuilbheart ri spreadhaidhean àdhbhrachadh còmhla ri bhràthair agus aon chasaid oidhirp air murt.

Tha a' chasaid sin a' gabhail a-steach a h-uile duine a chaidh a leòn ach nach do chaill am beatha san ionnsaigh.

Dh' innis am britheamh am Maighstear Ceartais Jeremy Baker dhan diùraidh gur dòcha gum maireadh a' chùis lagha suas ri ochd seachdainean.