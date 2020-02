Tha deasbad air tòiseachadh leis an naidheachd gum bi geamaichean ball-coise ann an Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse a' tòiseachadh aig 3f Disathairne am bliadhna.

Bidh lìog nas lugha ann cuideachd is dà sgioba air tarraing a-mach.

Fhuair sinne beachd bho Lachie MacIlliosa bhon chompanaidh William Wilson, a tha a' cur taic ris an lìog.