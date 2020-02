Seirbheis adhar Cholla dheth

Image caption 'S e Hebridean Air Services a tha ruith na seirbheis eadar an t-Òban is Colla.

B'fheudar Comhairle Earra Ghàidheal is Bhòid seirbheis adhar Cholla a chur dheth an-diugh, 5mh den Ghearran, air sailleibh's gu bheil trioblaidean aca ann a bhith a' faighinn luchd-smàlaidh gu leòr aig a' phort-adhair.

Bha a' chomhairle air maoidheadh an t-seirbheis a chuir dheth mur am faigheadh iad luchd-obrach saor-thoileach air an eilean, agus a bhiodh deònach an obair a thathas ga dhèanamh an-dràsta le Seirbheis Smàlaidh na h-Alba (SFRS) a dhèanamh.

Ach a-rèir choltais cha robh luchd-smàlaidh an SFRS ann an-diugh sa mhadainn, agus b'fheudar a' Chomhairle an t-seirbheis eadar an t-Òban is Colla a chuir dheth.

Thuirt Comhairliche Ceann a Deas an Òbain agus na h-Eileanan, Roddy MacCumhais, gu bheil an suidheachadh duilich, ach tha e làn mhisneachd gun tèid an t-seirbheis a chuir an-sàs ann an ùine nach bi fada.

"Mur a bheil seirbheis smàlaidh ann, gu dearbha cha bhith seirbheis adhar ann", thuirt Mgr MacCumhais.

"Tha e duilich gu bheil sinn air an ìre sa a' ruighinn.

"Bha dùil againne gun robh an SFRS a' dol a' leantainn gus am faigheadh sinne daoine a chur nan àite, agus tha mise misneachail gum faigh sinn an luchd-obrach sin san aithghearachd, agus an t-seirbheis a chur gu dol a-rithist", thuirt e.