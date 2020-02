Lìog an Eilein Sgitheanaich 's Loch Aillse nas lugha

Cha bhi ach seachd sgiobaidhean a' cluich am-bliadhna ann an seusan ball-coise an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse.

Seo as dèidh do Ghleann Eilg agus sgioba GA United innse nach urrainn dhaibh sgiobaidhean a chur a-steach. Tha connspaid cuideachd air èirigh bho co-dhùnadh na liog geamannan a bhith ann aig an aon àm is a tha Camanachd an Eilein Sgitheanaich a' cluich.

Tha Alasdair MacLeòid ag aithris.