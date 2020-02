FISH a' càineadh CNES às ùr

Chuir luchd-iomairt airson goireasan spòrs a bhith fosgailte air an t-Sàbaid ann an Leòdhas às leth Chomhairle nan Eilean Siar nach eil iad air a bhith onarach leotha.

Bha a' bhuidheann FISH air airgead a thabhann air a' Chomhairle feuch an gabhadh Ionad Spòrs Leòdhais fhosgladh seachd là san t-seachdain.

Cha do ghabh comhairlichean ris, agus tha FISH a-nis a' toirt an airgid do bhuidhnean cathrannais.

Tha FISH ag ràdh ge-tà, nach eil an iomairt aca seachad.

"Chan bhi an t-strì againn seachad fhad 's a tha daoine ag obair ann an doigh mhì-onarach aig a' Chomhairle," thuirt Ùisdean MacLeòid bho FISH.

"Nam biodh iad ag innse na fìrinn mu na h-adhbharan aca, bhiodh sin nas fhasa gabhail ris, an àite breug às dèidh breug, leisgeul às dèidh leisgeul.

Cuideam

"Chan eil sinn a' dol a bhruidhinn riutha tuilleadh ach cumaidh sinn oirnn agus bruidhinnidh sinn os cionn na Comhairle agus cumaidh sinn a' cur cuideam air daoine.

"Tha iad a' cur às dhan eilean. Tha a' Chomhairle a' cur às dhan eilean leis an dol a-mach aca," thuirt Mgr MacLeòid.

Dhiùlt Comhairle nan Eilean Siar an t-ionad spòrs fhosgladh Là na Sàbaid air sgàth na cosgais, agus thuirt iad cuideachd nach eil daoine gu leòr ann a tha deònach obair air an t-Sàbaid.

"Thuirt iad sin o chionn ceithir bliadhna. Tha iad air an t-uamhas dhaoine a thoirt air bhon uairsin 's chan eil càil anns na cùmhnantan a tha ag ràdh gur e obair sia là a th' ann, agus chan eil trioblaid sam bith aca anns na h-eileanan a deas a' faighinn luchd-obrach a dh'obraicheadh," thuirt Mgr MacLeòid.

"'S e an fhìrinn nach robh iad airson fhosgladh agus tha iad air a h-uile breug agus a h-uile càil a gheibh iad a dhèanamh a chur romhainn gus nach fhosgail e," thuirt e.

Dh'iarr am BBC beachd bho Chomhairle nan Eilean Siar, ach thuirt iad nach eil iad a' dol a thoirt freagairt seachad.