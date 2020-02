Derek MacAoidh

Leig Rùnaire an Ionmhais, Derek MacAoidh, dheth a dhreuchd an dèidh aithrisean ann am pàipear naidheachd gun do chuir e na ceudan theachdaireachdan teacsa gu gille 16 bliadhna de dh'aois. Thuirt iris Albannach an Sun gun do rinn Mgr MacAoidh còmhradh ris a' ghille le teacsa, agus gun tug e fiachadh dha gu geama rugbaidh agus gu dinnear. Chuir Mgr MacAoidh a-mach aithris ag ràdh gu bheil e duilich agus gun do rinn e rud gòrach. Bheir Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, aithris do Phàrlamaid na h-Alba goirid ro 12:00f.

Buidseat na h-Alba

'S i Ministear an Ionmhais Phoblaich, Ceit Fhoirbeis, a bheir seachad a-niste Buidseat Riaghaltas na h-Alba an-diugh. Cluinnidh ùghdarrasan ionadail dè na gheibh iad de dh'airgead bhon Riaghaltas. Tha maill sa bhuidseat an turas seo a' fàgail nan comhairlean le nas lugha ùine na planaichean cosgais aca fhèin ullachadh.

Lagh Ceannairc

Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte an dòchas lagh ùr a chur tron Phàrlamaid ann an ùine nas giorra na trì seachdainnean a chuireadh stad air feadhainn a chaidh a dhìteadh airson ceannairc bho shaorsa tràth às a' phrìosan. Tha e coltach gu bheil dragh air an Riaghaltas mu fhear à Sunderland a tha a' taobhadh ris an Stàit Ioslamaich agus a tha an dùil saorsa fhaighinn aig deireadh na mìos seo, letheach tro bhinn phrìosain airson taic a chur ri ceannairc.

Taigheadas

Sgrìobh Ball nan Eilean Siar ann am Pàrlamaid Westminster, Aonghas Brianain MacNèill, gu Buidheann Taigheadais Innse Gall 's e ag ràdh gur e cion thaighean aig prìs reusanta ann an sgìrean mar na Hearadh is Barraigh is coireach nach eil sluagh a' fuireach anns na h-eileanan. Tha Mgr MacNèill ag ràdh gu bheil dragh air feadhainn anns na sgìrean sin gur ann nas fhaisge air Steòrnabhagh a tha a' mhòr-chuid de na taighean ùra gan togail. Thuirt Buidheann Taigheadais Innse Gall gun tug iad freagairt do Mhgr MacNèill, agus nach can iad an còrr ach sin aig an ìre seo.

Seirbheis Iùil

Coinnichidh luchd-obrach na seirbheis iùil aig Port-Adhair Bheinn nam Fadhla ri Ball nan Eilean Siar ann am Pàrlamaid na h-Alba, Alasdair Allan, an ath-sheachdain, agus iad ag iomairt an aghaidh a' cho-dhùnaidh an t-seirbheis a stèidheachadh ann an Inbhir Nis. Tha dragh orra, chan ann a-mhàin mun bhuaidh air an t-seirbheis tha iad ag ràdh, ach air na coimhearsnachdan a chailleas obraichean.